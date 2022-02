Grey's anatomy - S08 E21 - Quand il faut y aller

Les résidents se rendent à San Francisco pour passer leurs oraux. Meredith a une gastro et Alex retourne à Seattle pour s’occuper du bébé de Morgan. April, stressée par l’examen, frappe un type dans un bar et couche ensuite avec Jackson. Richard et Catherine Avery, tous deux examinateurs des oraux, passent la nuit ensemble. A Seattle, Bailey tente d’apaiser les tensions entre Owen et Teddy. Mark demande à Lexie de retravailler avec lui. Morgan accepte que les machines qui maintiennent son fils en vie soient débranchées et il meurt dans ses bras. A la fin de l’épisode, les résidents sont appelés un par un mais Alex n’est pas là.