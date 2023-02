Grey's anatomy - S08 E22 - Moment de vérité

Les résidents passent leurs oraux. Cristina ne s’entend pas avec son examinateur, assez âgé, qu’elle estime avoir une approche archaïque de la chirurgie. Meredith est malade et n’arrête pas de vomir. Prise de panique, April ne cesse de revenir sur ses réponses. Jackson a du mal à se concentrer car il entend sa mère faire passer l’examen dans la pièce à côté. Alex arrive en retard et rate la première des trois sessions de vingt minutes. Arizona accueille à l’hôpital son vieil ami Nick, qui était le meilleur ami de son frère. Il souffre d'un cancer. Elle découvre qu’il est malade depuis six ans et non six mois, comme il le lui avait dit. Callie l’opère, mais il est trop tard. Arizona se dispute avec Nick. Elle est furieuse qu’il ait attendu aussi longtemps avant de venir la voir. Bailey fait visiter l’hôpital à des candidats censés remplacer les résidents qui vont partir. Ils ne plaisent pas aux titulaires.