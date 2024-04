Grey's anatomy - S08 E24 - Le vent tourne

Après le crash, Cristina a une épaule démise. Arizona a une jambe cassée et Meredith a un éclat de verre dans la cuisse. Jerry, le pilote, est coincé dans son siège. Meredith, Cristina et Mark cherchent Lexie et Derek. Ils retrouvent la jeune femme, coincée sous un débris de l’avion. Elle est gravement blessée et ils ne parviennent pas à la dégager. Mark veut à tout prix croire qu’elle va survivre, mais elle meurt après avoir entendu Mark lui avouer son amour. Jerry affirme à Arizona qu’il y a un émetteur dans l’avion. Celui-ci va donner un signal et les secours devraient les retrouver dans les quatre heures qui viennent. Un hélicoptère passe au-dessus d’eux, mais ne les voit pas. Les quatre heures s'écoulent et rien ne se passe. Jerry pense que l’émetteur est endommagé. Entre-temps, Meredith a retrouvé Derek, blessé au bras. Elle recoud sa plaie avec une épingle à nourrice.