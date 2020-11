Grey's anatomy - S08 E05 - Et la femme créa l'homme...

Catherine Avery, la mère de Jackson, arrive au Seattle Grace pour pratiquer une greffe de pénis sur un jeune homme. Elle est en conflit avec son fils au sujet de son choix de se spécialiser en chirurgie plastique. Arizona et Alex doivent opérer Zola sans en informer Derek et Meredith pour ne pas compromettre leurs chances d’adoption. Richard tente par tous les moyens de convaincre Bailey de prendre Meredith sur son essai clinique. Teddy et Henry organisent un diner pour leurs couples d’amis médecins. Après une discussion houleuse avec Ben, Bailey décide de rompre avec Eli.