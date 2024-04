Grey's anatomy - S09 E04 - Chacun sa bulle

L’interne de Meredith découvre une tumeur très rare chez un patient. Meredith n’ose pas en parler à Derek, qui ne peut plus opérer. Catherine vient à Seattle aider Richard pour une intervention. Ils essaient de tenir Jackson à l’écart, sans succès. Jackson dit à Richard qu’il l’a à l’œil et qu’il a intérêt à ne pas faire de mal à sa mère. Arizona fait ses premiers essayages de prothèse. Elle est agressive envers son prothésiste, le docteur Moore, et, surtout, envers Callie. Cette dernière se sent coupable, tout comme Alex.