Grey's anatomy - S09 E07 - Faits l'un pour l'autre

Arizona reprend son travail au Seattle Grace pendant que Callie essaie de trouver le moyen de soigner la main de Derek. Bailey et Ben n’envisagent pas leur cérémonie de mariage de la même façon. April craignant d’être enceinte l’annonce à Jackson qui se dit prêt à l’épouser et à fonder une famille avec elle. Quand le test de grossesse s’avère négatif, elle est très heureuse….un peu trop au gout de Jackson qui préfère rompre. Les relations sont toujours tendues entre Cristina et Owen qui apprend qu’il est responsable du choix de la compagnie aérienne peut fiable possédant l’avion qui s’est écrasé. Pour éviter tout conflit d’intérêt, il annonce à Cristina qu’il veut divorcer. Meredith apprend à Derek qu’elle est enceinte.