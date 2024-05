Grey's anatomy - S09 E09 - Y croire encore

Tout le monde se prépare pour le mariage de Bailey, qui doute de plus en plus et a du mal à contenir sa nervosité. Callie et Jackson essaient de convaincre Derek d’accepter une opération qui nécessite de prélever plus de nerfs à sa sœur, Lizzie, pour soigner sa main. Lizzie et Meredith, qui se connaissent peu, ont un peu de mal à s’entendre. Cristina demande des explications à Owen en apprenant qu’il a demandé le divorce pour favoriser l’issue du procès qu’elle a intenté avec les autres médecins victimes du crash, contre l’hôpital. Après avoir commis une erreur pendant une opération, Joséphine pense être le bouc émissaire d’Alex et va se plaindre à Arizona. En emmenant Bailey à son mariage, Richard reçoit un appel de l’hôpital lui annonçant que sa femme est transportée aux urgences. Bailey décide de faire demi-tour pour aller soigner Adèle alors que tout le monde l’attend pour la cérémonie.