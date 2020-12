Grey's anatomy - S09 E10 - Vive la mariée !

Bailey retarde son mariage pour opérer Adele. Meredith lui prête main-forte. Avec l’aide de Richard, elles sauvent Adele in extremis. Mais quand Richard arrive au mariage de Bailey quelques heures plus tard, Meredith comprend tout de suite qu’Adele est morte. Elle a fait une crise cardiaque. Cristina et Owen sont chamboulés par ce qui leur arrive et hésitent à signer les papiers de leur divorce. Owen finit par expliquer à Cristina qu’ils n’auraient jamais dû se marier, que ça les a enfermés dans une cage, qu’ils se sont fait trop de mal et qu’ils doivent s’en libérer. Arizona prend une chambre à l’hôtel où se tient le mariage, elle veut essayer de retrouver son intimité avec Callie. Mais elle n’est pas prête. Elles se rapprochent tout de même. Shane pense qu’April le drague. Jackson et Stephanie finissent par coucher ensemble après s’être tourné autour toute la journée. Alex et Josephine se racontent leurs enfances difficiles tout en se soûlant au bar, ils finissent dans la chambre d’un client de l’hôtel après avoir embobiné le réceptionniste. L’hôpital est envahi de bikers après un gros carambolage.