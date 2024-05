Grey's anatomy - S09 E12 - Coupes claires

Alana, conseillère médicale, arrive à l’hôpital pour aider à réduire les coûts. Elle est accueillie fraîchement, surtout par Derek. C’est une ancienne élève de Richard. Elle propose de fermer les urgences, au grand dam des chirurgiens. Arizona lutte contre le syndrome du membre fantôme : sa jambe disparue la fait souffrir. Owen l’aide à trouver une solution. Derek opère pour la première fois depuis le crash, une longue et difficile intervention. C’est un succès. Meredith est à fleur de peau à cause des hormones de grossesse. Shane, affecté à son service, en fait les frais. Elle surmonte son angoisse pour prendre l'avion afin d'aller chercher un organe à Portland. April apprend à Stephanie à gérer les urgences. Cristina s’enthousiasme pour le programme d’aide aux enfants africains d’Alex, à cause des pathologies rarissimes qu’il présente.