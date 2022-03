Grey's anatomy - S09 E12 - Coupes claires

Alana, conseillère médicale, arrive à l’hôpital pour aider à réduire les coûts. Elle est accueillie fraîchement, surtout par Derek. C’est une ancienne élève de Richard. Elle propose de fermer les urgences, au grand dam des chirurgiens, à part Bailey qui a peur que l’hôpital doive fermer complètement. Arizona lutte contre le syndrome du membre fantôme : sa jambe disparue la fait souffrir. Owen l’aide à trouver une solution. Derek opère pour la première fois depuis le crash, une longue et difficile intervention : c’est un succès. Meredith est à fleur de peau à cause des hormones de grossesse. Shane, affecté à son service, en fait les frais. Elle prend sur elle pour monter dans un avion pour aller récupérer un organe à Portland. April apprend à Stephanie à gérer les urgences, et se fait draguer par Matthew, un ambulancier. Cristina s’enthousiasme pour le programme d’aide aux enfants africains d’Alex, à cause des pathologies rarissimes qu’ils présentent.