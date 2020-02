Grey's anatomy - S09 E13 - Mauvais sang

April et Derek font tout pour trouver le moyen d’empêcher la fermeture des urgences décidée par le Dr Cahill qui veut réorganiser l’hôpital afin de lui trouver un repreneur. Cette dernière se retrouve entrainée par Owen sur une opération qui lui pourrait lui permettre de revoir sa position. Cristina ne peut fournir les soins appropriés à un patient à cause des croyances religieuses de ses parents, témoins de Jéhovah, qui refusent toute transfusion sanguine. Tous les médecins doivent appliquer les nouvelles procédures mises en place pour harmoniser les méthodes de travail ce qui déplait fortement à Richard. Alex, Callie et Arizona ont fort à faire avec une adolescente qui refuse de marcher après avoir été opérée.