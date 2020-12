Grey's anatomy - S09 E14 - Un nouveau visage

Alana fait visiter l’hôpital aux représentants de Pégase Horizons, futurs acheteurs. Leurs chargés de relations publiques veulent un ambassadeur pour leur champagne de pub : Alex et Jackson sont sur les rangs, Josephine et Stephanie défendent chacune leur poulain. April part en « tournée » avec Matthew, ils secourent un enfant renversé par une voiture. Le cas est si urgent qu’ils l’amènent à Seattle Grace sans l’autorisation de Owen et Alana, et l’opèrent en catimini avec l’aide de Jackson, Alex, Meredith, Cristina, Derek et leurs internes. Alana s’en aperçoit et sermonne Derek. Callie est révoltée par ce qu’elle apprend sur le groupe Pégase Horizons, qui possède de nombreux hôpitaux. Richard et elle partent visiter un hôpital du groupe, se faisant passer pour des patients. Ils découvrent que dans ces hôpitaux, les médecins n’ont pas leur mot à dire et doivent travailler très vite, au détriment de la prise en charge des patients. Richard envisage de prendre une retraite anticipée. Callie convoque les survivants du crash et propose qu’ils rachètent eux-même l’hôpital.