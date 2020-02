Grey's anatomy - S09 E17 - Greffes en série

Les nouvelles règles imposées par Pégase Horizons causent la discorde et le chaos. En apprenant qu’il pourrait être viré, Owen prend les devants et décide de démissionner ce qui perturbe énormément le fonctionnement de l’hôpital. Les médecins et les internes ont plusieurs greffes à réaliser dans la journée, chacune avec son lot de problèmes : Alex essaie de convaincre une adolescente d’avoir une greffe de rein malgré les désagréments des effets secondaires, Cristina doit réaliser une greffe domino sur deux patients qui se détestent et April doit se résoudre à agir selon les volontés de son patient qui demande à être débranché des machines qui le maintiennent en vie pour pouvoir donner ses organes tant qu’ils sont encore bons. Après s’être laissé déborder par l’ampleur de ses nouvelles fonctions, Jackson finit par s’imposer. Derek, Meredith, Cristina, Callie et Arizona finalisent le rachat de l’hôpital avec la fondation Harper Avery, représentée par Jackson, et deviennent officiellement le nouveau comité de direction. Jackson propose de renommer l’hôpital le Mémorial Grey-Sloan.