Grey's anatomy - S09 E18 - Nouveaux jouets

Bailey tente d’obtenir de ses confrères une subvention pour lancer son programme de recherche sur le génome humain mais tous les crédits ont été investis dans le nouveau matériel de pointe des urgences, censé améliorer la prise en charge et le soin des patients. Shane est confronté à la colère du père de sa patiente auquel il est incapable d’apporter des réponses satisfaisantes. Callie et Arizona essaient de raviver la flamme entre elles mais la tâche s’avère difficile. Cristina fait pression sur le Docteur Russell pour participer à son essai clinique en diminuant son budget. Alex donne du fil à retordre à Jason, le petit ami de Joséphine. Meredith s’inquiète de plus en plus pour la santé de son bébé. Lors de l’échographie destinée à la rassurer, Derek et elle apprennent que leur futur enfant est un garçon.