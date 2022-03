Grey's anatomy - S09 E19 - L'instinct parental

Un camion citerne explose sur une autoroute faisant de nombreux blessés parmi lesquels Matthew, le petit ami d’April. Meredith et Joséphine sont confrontées à une mère angoissée qui insiste pour qu’elles s’occupent de son fils souffrant d’une mystérieuse maladie. Owen veille sur Ethan, un petit garçon dont les parents sont dans un état grave. April qui s’occupe d’une femme blessée devant accoucher en urgence est très affectée quand elle ne parvient pas à la sauver. Alex est obligé de travailler avec le petit ami de Joséphine et les relations sont très tendues entre eux. Derek donne sa chance à Heather au bloc et décide de la prendre quelques jours dans son service à la place de Shane, ce que ce dernier supporte mal. A cause du grand nombre de blessés à opérer, Callie n’a pu se rendre à la conférence TED. Richard lui arrange une liaison vidéo pour qu’elle fasse son discours à distance