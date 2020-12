Grey's anatomy - S09 E20 - La vérité qui dérange

Bailey annonce à Meredith qu’elle porte le gène de la maladie d’Alzheimer. Meredith veut changer son testament, et demande à Cristina si elle veut être la tutrice de ses enfants en cas d’accident. Cristina refuse d’être autre chose qu’une tante-gâteau. Meredith demande à Derek, puis à Cristina, de l’euthanasier à la morphine dès qu’elle commencera à perdre la tête. Les titulaires unissent leurs efforts pour montrer à deux médecins syriens comment pratiquer des procédures de base avec très peu de matériel. April décide de dire la vérité à Matthew, qui est blessé qu’elle lui ait menti. Plusieurs patients opérés par Bailey deux semaines plus tôt reviennent à l’hôpital, souffrant d’infections post-opératoires. Les chirurgiens membres du Conseil décident de faire une enquête. Owen s’attache de plus en plus à Ethan, et fait des pieds et des mains pour qu’il reste à l’hôpital au lieu d’être pris en charge par les services sociaux. Jackson est assailli par de nombreux titulaires qui veulent lui faire voter leurs projets de recherches.