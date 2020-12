Grey's anatomy - S09 E22 - Les maux magiques

Meredith et Richard s’occupent de la femme et assistante d’un magicien, qu’il a coupée en deux à la tronçonneuse pendant un spectacle qui a mal tourné. Bailey reste muette et enfermée dans son labo, malgré les efforts de chacun pour la dérider, Callie en tête. Richard finit par appeler Ben à la rescousse. Ethan avale les somnifères de sa grand-mère. Owen a peur qu’il ne finisse à l’assistance ou en foyer, sa grand-mère s’avouant incapable de s’occuper de lui. Cristina, qui essaie par tous les moyens de tirer du coma le père du garçon, voit bien qu’Owen a créé un lien très particulier avec lui. Une spécialiste arrive à Seattle Grace pour aider sur un cas délicat dont s’occupe Arizona. C’est Lauren, qui trouble immédiatement Arizona. Stephanie demande des comptes à Jackson, qui la néglige depuis plus d’une semaine. Il invoque ses nouvelles responsabilités, mais on le voit aussi se rapprocher d’April. Jo essaie de parler à Alex mais il s’emporte et elle lui demande de ne plus se mêler de sa vie. Pourtant, à la fin de la journée, Alex la trouve à sa porte, des bleus sur le visage après une dispute avec son copain.