Grey's anatomy - S09 E24 - Coups de foudre

La tempête fait rage et les malades affluent à l’hôpital. Une panne d’électricité plonge les médecins et leurs patients dans le noir. L’accouchement de Meredith ne se passe pas très bien. Elle fait une grave hémorragie que Bailey, surmontant sa peur d’opérer de nouveau, parvient à stopper in extremis. Jackson échappe de peu à la mort en secourant une petite fille coincée dans un bus accidenté, sur le point d’exploser. April, qui le croit d’abord mort, est bouleversée et lui avoue qu’elle l’aime toujours. Cristina demande à Owen si elle lui suffit. Elle sait qu’il veut des enfants et décide de mettre un terme à leur histoire, même si elle l’aime de tout son cœur. Callie découvre qu’Arizona l’a trompée avec Lauren. Elles ont une violente dispute.