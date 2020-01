Grey's anatomy - S09 E06 - Accepter pour avancer

Les victimes du crash élaborent leur stratégie de poursuites avec leurs avocats. Callie accuse Derek de les avoir forcés à engager des poursuites. Et de l’avoir forcée elle à opérer sa main. Elle finit par lui dire qu’il avait raison et qu’il y a d’autres solutions à essayer. Les avocats parlent finalement d’attaquer Seattle Grace. Cristina est de retour, Owen la traite froidement, mais elle découvre que c’est lui qui a insisté pour qu’elle soit embauchée. Elle rencontre le nouveau chef de cardio, le docteur Russell. Elle s’installe dans l’ancienne maison de Meredith avec Alex. Alex et Meredith sont en désaccord sur des travaux à faire dans la maison. Il lui explique qu’il veut grandir, et elle que cette maison porte les traces de son passé, difficiles à effacer. Jackson demande à April d’arrêter de le traiter comme si il n’avait pas de sentiments. Jackson reçoit un mail de Richard destiné à Catherine, et lui demande de faire en sorte que ça n’arrive plus. Bailey ruse pour forcer Arizona à sortir de sa léthargie et revenir à l’hôpital.