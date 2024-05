Grey's anatomy - S10 E01 - Après l'orage (1ère partie)

Les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital doivent faire face aux dégâts causés par la tempête. Une coulée de boue fait des blessés parmi un groupe de pompiers et de civils : le service des urgences, déjà surchargé, doit les prendre en charge. Meredith doit prendre une décision difficile et lourde de conséquence pour un proche. Callie est bouleversée par l'infidélité d'Arizona et la vie de Richard est en danger.