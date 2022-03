Grey's anatomy - S10 E03 - Thérapies de couples

Meredith et Derek s'adaptent à la vie de famille avec un nouveau-né à la maison mais ont du mal à couper avec l'hôpital, Arizona prend des mesures pour sauver son couple, Alex et Jo avancent à tâtons dans leur histoire, Owen et Jackson se disputent pour des problèmes de finances concernant l'hôpital, et April attend avec angoisse les résultats de son oral.