Grey's anatomy - S10 E08 - Les uns contre les autres

Les tensions entre Meredith et Cristina atteignent un point culminant quand l'une des deux finit par trahir l'autre à l'hopital. Derek dit à Jackson de laisser les résidents de deuxième année s'occuper de ses patients et April et Matthew prennent une décision audacieuse à propos de leur relation. Pendant ce temps, Bailey a beaucoup de mal avec le retour de Ben.