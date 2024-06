Grey's anatomy - S10 E11 - Révolutionner la médecine

Les sœurs d'April viennent fêter son mariage à venir et ne tardent pas à l'énerver. Matthew et Jackson assistent à un accident et doivent travailler ensemble. Callie et Arizona font de gros efforts pour retrouver des relations normales. Sous la pression de Shane et Owen, Cristina accepte d'être filmée durant une opération. Un visage familier revient à l'hôpital...