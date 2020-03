Grey's anatomy - S10 E12 - Lève-toi et parle

Le jour du mariage d'April, les médecins du Grey-Sloan Memorial sont préoccupés par leurs propres histoires. Meredith et Cristina continue de se disputer à propos de leurs recherches et de leurs carrières, Bailey avoue à Ben ce qu'elle ressent à propos de son retour à Seattle et Shane se met dans une situation risquée. Pendant ce temps, Derek reçoit un coup de téléphone qui va changer sa vie.