Grey's anatomy - S10 E14 - Amours cachées

Suite à une plainte anonyme déposée par l'un des leurs, l'hôpital instaure une politique de non fraternisation qui sème la panique au sein des couples. Pendant ce temps, Emma et Owen discutent de leur avenir, Cristina et Meredith savourent un moment entre filles tandis que Richard fait appel à des résidents pour travailler sur une forme rare de cancer.