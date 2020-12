Grey's anatomy - S10 E15 - A l'abandon

La mauvaise journée d'Arizona ne fait qu'empirer lorsqu'elle conseille une double amputation à un des patients de Callie. Derrek rompt une promesse faite à Callie, et Jo et Stephanie trouvent un bébé abandonné à l'extérieur de l'hôpital. De plus, les médecins doivent faire face aux conséquences de la règle de non-fraternisation. Résulltat : rendez-vous avec les RH et suspension d'un médecin.