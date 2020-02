Grey's anatomy - S10 E07 - Frayeurs nocturnes

C'est Halloween et les membres du Grey-Soan sont confrontés à des patients effrayants ce qui affecte leurs projets et met en danger le bien être de l'un des médecins. Pendant ce temps, Derek collabore avec Ben sur une nouvelle technique chirurgicale et Richard met Bailey en colère quand il demande qu'un résident de deuxième année pratique sa prochaine opération.