Grey's anatomy - S11 E01 - Tempête de sentiments

Les relations sont tendues entre Meredith et Derek puisqu’elle a décidé de rester à Seattle avec leurs enfants. Lors d’une réunion des alcooliques anonymes, Amélia entend Richard annoncer qu’il a une fille. Deux adolescents sont coincés dans une voiture sur le parking de l’hôpital alors qu’ils s’envoyaient en l’air. Le Docteur Herman propose à Arizona de la former à une nouvelle spécialité, la chirurgie fœtale, ce qui remet en question son projet d’avoir recours à une mère porteuse pour avoir un autre enfant avec Callie. Maggie Pierce (la remplaçante de Cristina) a une violente dispute avec Meredith au sujet d’un patient. Elle se confie à Richard qui ne lui avoue pas être son père. Bailey et Alex s’aperçoivent qu’ils vont devoir s’affronter pour reprendre le poste de Cristina au conseil d’administration. Derek renonce à aller à Washington pour ne pas se séparer de sa famille