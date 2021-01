Grey's anatomy - S11 E02 - Le puzzle de Maggie

Maggie essaie de trouver ses marques à l'hôpital, mais enchaîne les gaffes et les conflits. Elle révèle sans le vouloir à Lebackes qu'Alex va peut-être obtenir un siège au Conseil, elle reproche à Josephine - dont elle n'arrive pas à se rappeler le nom - de lui avoir confié cette information sans la prévenir que c'était confidentiel, et la vire de son service. Elle surprend Arizona et Callie en train de se disputer (la spécialisation d'Arizona remettant en cause la mise en route d'un deuxième enfant). Elle s'oppose à Meredith dans le cadre du traitement d'une patiente. Elle félicite Derek pour son « poste à Washington ». Pour couronner le tout, ses parents envoient un homme lui chanter une chanson de félicitations devant tout l'hôpital. Et quand elle finit par avouer à Meredith qu'elle est sa sœur, Meredith l'envoie balader.