Grey's anatomy - S11 E03 - Un fauteuil pour deux

Owen emmène Callie dans un centre pour ancien combattants blessés et insiste pour qu’elle s’occupe d’un soldat amputé d’une jambe. Joséphine est jalouse de l’amitié entre Alex et Meredith. Arizona a beaucoup de mal à jongler entre sa formation auprès du Docteur Herman et la gestion de son propre service. Amélia n’arrive pas à imposer son autorité sur Derek qui agit toujours comme le chef de la neurochirurgie. Alex et Meredith font des recherches pour vérifier les dires de Maggie et découvrent qu’elle est bien la fille d’Ellis et de Richard. Alex et Bailey sont en compétition pour reprendre la place de Cristina au conseil d’administration et c’est finalement Bailey qui est choisie. Richard avoue à Maggie qu’il est son père et elle lui en veut de ne pas lui avoir dit plus tôt.