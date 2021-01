Grey's anatomy - S11 E05 - Faire une pause

A la demande de leur conseillère conjugale, Callie et Arizona doivent vivre sous le même toit sans avoir de contact pendant un mois pour faire le point sur leur relation. Callie, qui a du mal à se faire à cette situation, s’investit à fond dans son travail et passe beaucoup de temps avec Meredith qui traverse également des problèmes de couple. Arizona, quant à elle, essaie d’être à la hauteur des espérances du Docteur Herman tout en s’accrochant à son service de chirurgie pédiatrique. A la fin de ce mois de réflexion, Callie annonce à Arizona qu’elle ne veut plus vivre avec elle.