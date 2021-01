Grey's anatomy - S11 E06 - Prendre le mal à la racine

Derek se met en tête d'inviter Maggie et Richard à dîner. Meredith n'est pas emballée mais se laisse convaincre. Richard et Maggie s'expliquent, en attendant devant la porte de Derek et Meredith. Richard s'excuse d'avoir été un mauvais père, Maggie lui dit que ce n'est pas la question, qu'il n'est pas son père, qu'elle voulait juste qu'il soit honnête avec elle. Bailey s'inquiète de sa santé et décide de mieux manger et de faire du sport. Owen soigne Melissa, une ancienne combattante, Joséphine s'aperçoit que Melissa vivait dans sa voiture et s'inquiète de son propre avenir si Alex la quittait. Arizona continue à se faire malmener par le docteur Herman. Elle se décide à lui parler, mais Herman lui révèle qu'elle a une tumeur au cerveau et qu'il lui reste 6 mois à vivre, 6 mois qu'elle veut mettre à profit pour lui transmettre ses connaissances en chirurgie foetale.