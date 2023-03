Grey's anatomy - S11 E06 - Prendre le mal à la racine

La mère d'April rend visite à sa fille et à Avery. Arizona s'installe à l'hôpital pour éviter Callie et poursuit sa formation auprès du docteur Herman. Owen est confronté à une ancienne combattante, victime d'une agression. Derek essaie désespérément d'organiser un dîner avec Richard, Maggie et Meredith.