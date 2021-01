Grey's anatomy - S11 E08 - Le goût du risque

"Derek et Maggie sont en désaccord sur le cas d'une jeune patiente. Maggie consulte Meredith, qui prend son parti. Shepherd demande alors l'avis de Richard, Meredith se sent rabaissée et dit à Derek qu'il ne lui fait pas confiance. Arizona surprend Nicole Herman en train de se taper Graham. Elle pense que c'est un symptome d'aggravation de sa tumeur au cerveau, et obtient en douce son dossier neuro. Elle le montre à Amelia, qui lui annonce qu'elle pense pouvoir retirer la tumeur. Callie et Owen font un premier essai de prothèse avec un ancien combattant, mais l'expéreince tourne mal et le patient fait une chute grave. Il est dans le coma, Callie se sent coupable et veut tout arrêter. Owen la secoue et lui redonne courage. Amelia et Owen se rapprochent, s'inquiétant l'un et l'autre de savoir s'ils ne sont pas trop seuls. Richard se plaint à Bailey d'avoir gâché ses progrès auprès de Maggie. Mais Pierce finit par demander à Richard de lui expliquer sa technique pour évaluer l'urgence de tel ou tel cas. Stephanie fait une échographie à April et découvre que le bébé a une malformation très grave. Elle demande conseil à Arizona et Nicole Herman, qui confirment que le bébé est condamné. Jackson surprend la fin de leur converstion. Jo se plaint à Alex que Meredith squatte la maison. Alex lui répond que la maison a toujours été ouverte pour les gens traversant une mauvaise passe. La conseillère du président des Etats-Unis vient essayer de convaincre Derek d'accepter le poste à Washington. Il décline, mais finit par dire oui, après une énième dispute avec Meredith qui lui dit qu'il doit accepter car il n'est pas heureux et le lui fait payer tous les jours. "