Grey's anatomy - S11 E08 - Le goût du risque

Maggie et Derek sont en désaccord au sujet d'une opération. Callie et Owen testent les fruits de leurs recherches sur de nouvelles prothèses jambières. Lors de l'échographie d'April, Edwards se rend compte qu'il y a un problème avec le bébé… Arizona insiste pour en savoir plus sur le docteur Herman.