Grey's anatomy - S11 E10 - Un grand lit vide

Meredith se sent seule et cherche du réconfort dans son travail. Le docteur Herman accepte de coopérer avec Amelia pour qu'elle examine davantage sa tumeur. April s'efforce de rester positive face à cette terrible nouvelle. Callie et Owen reçoivent la visite d'une intervenante pour leurs travaux…