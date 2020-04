Grey's anatomy - S11 E10 - Un grand lit vide

April fait un test pour déterminer le degré de gravité de la maladie de son futur enfant. Karen, la mère d’April, débarque pour soutenir sa fille. Jackson souhaiterait interrompre la grossesse au cas où la maladie serait trop grave ce que refuse catégoriquement April. Meredith, Bailey et Maggie font un modèle en trois D de la tumeur de leur patiente pour trouver le moyen de la retirer. Le Docteur Herman décide de former Arizona sur le plus de procédures différentes avant de subir sa propre opération du cerveau. Amélia tente d’expliquer aux résidents comment elle compte procéder pour opérer le Docteur Herman.