Grey's anatomy - S11 E11 - Besoin d'un miracle

Les résultats du test montrent que le futur bébé d’April et Jackson est condamné. Le Docteur Herman leur conseille de déclencher l’accouchement pour en finir au plus vite. April refuse en espérant un miracle. Pour préparer son opération sur le Docteur Herman, Amélia peaufine sa technique sur un patient ce qui choque Stephanie. En soignant une femme accidentellement blessée par balle par son mari, Bailey et Callie s’aperçoivent qu’elle est sur le point d’accoucher ce qu’ignorait la patiente. Merdedith esssaie de trouver quelqu’un pour prendre sa garde du week-end et s’occuper de ses enfants pendant qu’elle ira voir Derek à Washington. Après avoir aidé une femme à accepter la mort de son mari, April comprend qu’elle doit, elle aussi, accepter de perdre son enfant et donne son accord pour le déclenchement de l’accouchement.