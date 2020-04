Grey's anatomy - S11 E12 - Vivre de faux-semblants

Selon la version officielle, Meredith revient de son week-end avec Derek et tous ces collègues et amis se réjouissent pour elle. Seulement, Meredith n’est jamais montée dans l’avion pour Washington et s’est cachée trois jours dans un hôtel. Wilson revendique la possibilité de déambuler dans la tenue de son choix quand elle est chez elle, ce qui ne manque pas de choquer Arizona. Après avoir fait marcher Hunt, Nicole Herman pousse Arizona à révéler son côté débridé. Callie et Amelia constatent avec amertume que le temps des folles soirées et des amours d’un soir sont bel et bien terminés. Ben doit admettre en urgence son frère Curt. Le diagnostic révèle un secret enfoui depuis bien longtemps…