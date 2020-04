Grey's anatomy - S11 E13 - Jusqu'à mon dernier souffle

Amélia présente en conférence les différentes étapes de l’opération du cerveau du Docteur Herman qui, quant à elle, continue de former Arizona dans le peu de temps qu’il lui reste avant le jour J. Bailey insiste pour qu’Herman s’occupe de Glenda Castillo, une patiente qui lui est chère. Après avoir refusé plusieurs fois, Herman accepte quand une place se libère dans sa liste de cas à traiter. Arizona fait sa première chirurgie fœtale en solo sous le contrôle d’Herman qui est très satisfaite du résultat. Amélia doute de plus en plus de la réussite de son plan jusqu’à ce que l’état de santé d’Herman l’oblige à l’opérer sur le champ.