Grey's anatomy - S11 E14 - On se rencontre enfin

Amélia, assistée de Stéphanie, opère Herman sous le regard de la plupart des médecins en observation depuis la salle au-dessus de son bloc. Au fur et à mesure que le temps passe, elle perd ses moyens et est incapable de continuer. Richard intervient pour lui redonner confiance en elle et lui permettre de terminer l’opération. De leur côté, Arizona et Bailey sont en désaccord pendant qu’elles opèrent Glenda Castillo mais Arizona parvient à imposer ses choix et à sauver la patiente et son bébé. Amélia a réussi son opération mais Herman se réveille aveugle au bout de plusieurs jours.