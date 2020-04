Grey's anatomy - S11 E15 - Au coeur du séisme

Un tremblement de terre touche Seattle et sa région. Owen, Amelia et Richard tentent d’aider, par téléphone, une fillette de onze ans à soigner sa mère dans un état critique après avoir fait une chute. Alex et Mererdith s’occupent d’une famille recomposée dont les enfants ont beaucoup de mal à s’entendre. Callie pousse Maggie à accepter l’invitation d’Ethan, un radiologue, et de profiter de la vie comme leur patiente de 75 ans à la vie sexuelle trépidante. Après une remarque de Joséphine, Meredith s’aperçoit qu’elle n’a pas perdu un seul patient depuis le départ de Derek. Elle l’appelle pour lui annoncer la nouvelle mais c’est une femme qui répond avant de raccrocher sans lui donner d’explication.