Grey's anatomy - S11 E18 - Deux vies pour une

L'hôpital reçoit la visite d'un groupe scolaire. Mais les choses s'accélèrent quand deux policiers sont amenés aux urgences après avoir été blessés par balle dans un braquage de banque. Les deux agents sont frères, et tous deux meurent en salle d'opération. Meredith doit demander à leur mère si elle accepte de faire don de leurs organes. Bailey opère un jeune de 15 ans qui a participé au braquage. Il a besoin d'une greffe de foie. Callie s'occupe du chef des deux frères, Dan, blessé à la jambe. Il apprend à Meredith et Callie que le jeune de 15 ans, Jared, a grandi en foyer et famille d'accueil, qu'il a fait de mauvais choix mais que c'est un gamin intelligent etc... qu'ils essayaient de “sauver” depuis plusieurs années, lui et Brett. Il convainc la mère de donner le foie de Brett au jeune braqueur, au soulagement de Bailey qui se démenait pour cette greffe, contre l'avis de Meredith. Dan invite Callie à dîner. Amelia s'inquiète du retour de Derek et doute qu'il accepte de travailler sous ses ordres. Mais il lui dit qu'opérer lui suffit, et qu'il veut être près de sa famille. Elle lui dit qu'elle est en train de tomber amoureuse d'Owen et que ça la terrifie. Stephanie drague l'accompagnateur du groupe scolaire, mais s'aperçoit finalement que c'est un lycéen de 17 ans.