Grey's anatomy - S11 E19 - Folle de lui

Derek retourne à Washington pour remettre son rapport et présenter sa démission afin de ne plus être séparé de Meredith et de ses enfants. Pour soigner son patient dont le pénis a été sectionné par sa femme, April fait appel à Catherine contre l’avis de Richard. Amélia et Callie ont deux approches différentes pour traiter une jeune championne de golf et Owen tranche en faveur d’Amélia ce qui s’avère néfaste pour la patiente. Du coup, Amélia reproche à Owen de l’avoir soutenue uniquement à cause des sentiments qu’il éprouve pour elle. Maggie essaie de comprendre pourquoi Ethan l’ignore depuis leur diner en tête à tête. Meredith reçoit un appel de la Maison Blanche qui lui annonce que Derek ne s’est pas présenté à leur réunion.