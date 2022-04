Grey's anatomy - S11 E20 - Refaire surface

Un petit avion s’écrase en plein centre-ville, tous les médecins du Grey-Sloan sont mobilisés. Ce crash rappelle à Meredith et à Arizona celui qu’elles ont vécu quelques années auparavant et elles essaient d’y faire face chacune à leur manière : Arizona enchaine les interventions et Meredith, très inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Derek, n’arrive pas à se concentrer et repense constamment à leur dernière conversation. Stéphanie fait tout pour que sa patiente retrouve la mémoire et se souvienne de son coup de foudre pour le pilote de l’avion dans lequel elle était au moment du crash. La tension monte entre Amélia et Owen qui décide de mettre un terme à leur relation. De retour chez elle, Meredith sent qu’un drame s’est produit en voyant une voiture de police se garer devant sa maison.