Grey's anatomy - S11 E21 - Belle journée pour sauver des vies

En route pour l’aéroport, Derek est témoin d’un grave accident sur une route isolée. Une voiture de sport conduite par un ado accompagné de sa petite amie, percute celle d’une mère et de sa fille. Derek soigne les blessés comme il peut en attendant l’arrivée des secours. Une fois les blessés évacués, il est violemment percuté par un camion et transporté à l’hôpital le plus proche dont les médecins, pas assez formés pour des cas aussi graves, ne prennent pas les bonnes décisions. Quand Meredith est conduite à l’hôpital, elle doit choisir entre le maintenir en vie malgré sa mort cérébrale ou le débrancher pour en finir…ce qu’elle décide de faire.