Grey's anatomy - S11 E22 - Partir sans un mot - partie 1

Tout le Grey-Sloan est sous le choc en apprenant la mort de Derek. Peu de temps après son enterrement, Meredith quitte Seattle avec ses enfants sans expliquer les raisons de son départ et reste injoignable. Jackson et Joséphine soignent pendant plusieurs mois deux femmes grièvement brûlées. Owen repart en service actif au moyen orient pour soigner des soldats au front. Contre l’avis de Jackson, April l’accompagne pour une mission de trois mois qu’elle prolonge constamment. Bailey et Ben ont des points de vue divergents sur les soins qu’ils désirent s’ils se retrouvent en état de mort cérébrale. Callie soigne un policier avec lequel elle avait eu un rendez vous catastrophique. Amélia qui a donné pendant des mois l’impression de ne pas être affectée par la mort de son frère, craque au retour d’Owen. Après avoir empêché Richard de lui faire une demande en mariage romantique, Catherine lui fait sa propre demande devant tout l’hôpital. Meredith qui avait quitté Seattle en découvrant qu’elle était enceinte, a passé toute sa grossesse seule avec ses enfants. Après avoir accouché d’une petite fille appelée Ellis, elle décide de rentrer chez elle et de reprendre le travail.