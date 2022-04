Grey's anatomy - S11 E24 - Le temps s'arrête...

Les nouveaux internes arrivent à l'hôpital Grey-Sloan. Meredith et les autres n'en reviennent pas qu'ils soient si jeunes et si inexpérimentés. Un tunnel d'autoroute s'effondre, les blessés affluent à l'hôpital. Meredith, Amelia, Maggie et April partent sur les lieux pour tenter de sauver Keith, un homme pris au piège dans sa voiture. April finit par leur dire qu'il n'y a rien à faire. Amelia reproche à Meredith de ne pas avoir tout essayé. Elle finit par avouer qu'elle lui en veut de ne pas l'avoir appelée quand Derek était mourant, et d'avoir décidé sans elle qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. A l'hôpital, Arizona, Callie et Stephanie s'occupent de Joan, la femme de Keith, qui est en train d'accoucher. Catherine et Richard repoussent leur mariage à cause de la catastrophe. Puis ils se disputent suite à une procédure expérimentale et très risquée sur un adolescent, initiée par Owen contre l'avis de Jackson et de Catherine. Richard confie à Bailey qu'il n'est pas sûr de vouloir continuer avec Catherine. Il lui dit aussi qu'il va la recommander pour le poste de Chef, dont Owen ne veut plus. Josephine est fascinée par l'expérience d'April dans l'armée, et propose à Alex de partir avec elle faire la même chose. Alex se moque d'elle, et finit par se disputer avec elle, parce qu'il ne veut pas quitter Seattle et ce qu'il y a construit. Jackson confie à Owen qu'April a changé et qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Owen lui conseille de laisser faire le temps. Maggie reçoit un coup de fil de sa mère qui semble profondément la troubler. April finit par ramener Keith, toujours coincé dans sa voiture, aux portes de l'hôpital, dans une tentative désespérée de le sauver