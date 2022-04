Grey's anatomy - S11 E25 - ... la vie reprend

Pour donner une chance à son patient, April a fait transporter jusqu’à l’hôpital la voiture dans laquelle il est incarcéré. Les pompiers et tout le personnel de l’hôpital se mobilisent pour essayer de le sauver pendant que Callie, Amélia et Arizona s’occupent de sa femme, blessée aussi dans l’accident, qui vient d’accoucher. Quand April annonce à Jackson qu’elle envisage de repartir au front, il lui fait comprendre que leur mariage sera terminé si elle le fait. Joséphine propose à Alex d’acheter un loft avec elle pour qu’ils puissent vivre ensemble, rien que tous les deux. Richard et Catherine finissent par se réconcilier et se marient enfin.