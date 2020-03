Grey's anatomy - S11 E04 - La page manquante

Maggie annonce sa démission. Tout le monde veut la retenir, sauf Meredith et Richard. Richard ne veut pas lui parler. Il se souvient de son amour pour Ellis Grey et de leur rupture. Il avoue finalement à Bailey que Maggie est sa fille. Amelia essaie de forcer Maggie et Derek à se parler. Maggie lui avoue qu'elle est la soeur de Meredith. Meredith essaie de rassembler ses souvenirs de sa mère à l'époque où elle est tombée enceinte de Maggie. Ils lui reviennent par bribes. Elle finit par se souvenir, avec l'aide de Richard, que sa mère a tenté de se suicider après leur rupture, et qu'elle a accouché de Maggie quelques mois plus tard. Elle montre à Maggie les carnets d'Ellis. Robbins avoue à Alex qu'elle n'a pas voté pour lui lors du choix du nouveau membre du Conseil, parce qu'elle a besoin qu'il la remplace à la tête du service de pédiatrie, pendnat qu'elle fait sa spécialisation.